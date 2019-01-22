В Берлине заявили, что "план Б" по Brexit свидетельствует о безвыходном положении Мэй

22 января 2019 12:19 (UTC+04:00)

Альтернативный план Brexit, представленный в понедельник премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, свидетельствует о безвыходном положении, в котором она оказалась. Такое мнение высказала во вторник министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Катарина Барлей в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я разочарована [представленным Терезой Мэй "планом Б"]. Я вижу, что она [Мэй] в очень тяжелом положении. Но, если объявляется о "плане Б", он должен быть осуществлен. А то, что она представила, - это фактически абсолютно безвыходное положение", - считает Барлей.

"Она тянет время, а это игра с огнем", - сказала о Мэй германский министр.

По мнению Барлей, глава британского кабмина уже упустила шанс получить одобрение сделки с Брюсселем в парламенте. "Она сконцентрировалась на малом и не учла интересы отдельных групп, как, например, профсоюзов. Если она продолжит действовать в таком духе, то все пропало. А именно так это сейчас и выглядит", - заключила Барлей.

Мэй представила в понедельник в британском парламенте альтернативный план Brexit. Теперь депутаты получат возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. Обсуждение этого документа должно продлиться до 29 января, тогда он будет вынесен на голосование. Сам Brexit должен произойти спустя два месяца - 29 марта.

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