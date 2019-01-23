Премьер Албании возглавил МИД страны

Премьер Албании Эди Рама принес присягу и вступил в должность министра иностранных и европейских дел, которую будет совмещать с обязанностями главы кабмина, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее албанский премьер провел реорганизацию кабмина, в рамках которой решил сменить главу МИД Дитмира Бушати. На его место глава правительства предложить поставить замминистра иностранных дел Гента Чакая, однако президент страны Илир Мета и его сторонники в январе не позволили сместить Бушати. После взаимных публичных упреков премьера и президента и призывов с обеих сторон соблюдать конституцию, было решено, что премьер возьмет на себя и руководство внешнеполитическим ведомством.

"Рама во вторник вечером принял присягу в кабинете президента Меты, который премьеру вручил указ о назначении и пожелал успехов в новой должности", - передает албанское агентство.

Отмечается, что в церемонии вступления Рамы на должность приняли участие глава парламентской фракции правящей Социалистической партии Албании Таулант Бала и представители администрации президента.

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