Меркель призвала реформировать глобальные институты

23 января 2019 18:25 (UTC+04:00)

Глобальные институты, такие как ООН, необходимо реформировать для того, чтобы они соответствовали духу времени. Такое мнение высказала в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем противодействовать раздроблению международной архитектуры, если будем готовы реформировать существующие институты таким образом, чтобы те реально отражали соотношение сил в мире", - сказала Меркель.

В то же время она указала на то, что на примере ООН очевидно, "как тяжело реформировать" такие глобальные институты.

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