Глава МИД Франции: механизм расчетов ЕС с Ираном должен быть создан в ближайшие дни

23 января 2019 21:33 (UTC+04:00)

Механизм расчетов Европейского союза (ЕС) с Ираном, который позволит обойти санкции США против Тегерана, должен быть создан в ближайшие дни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании комиссии по иностранным делам Сената.

"Мы находимся в процессе введения особого финансового механизма, - сказал министр. - Он должен быть запущен в ближайшие дни".

Ле Дриан также отметил, что "Тегеран продолжает соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий [СВПД] по ядерной программе Ирана". "Эксперты МАГАТЭ констатируют, что Иран выполняет свои обязательства", - подчеркнул французский министр.

21 ноября 2018 года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи для обхода санкций США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать подобный механизм на своей территории могут, в частности, Германия или Франция. Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года, однако к этому времени система не заработала.

Президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

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