Европарламент призвал Лондон в ближайшие дни прояснить свою позицию по Brexit

24 января 2019 13:50 (UTC+04:00)

Европарламент (ЕП) призывает власти Великобритании в ближайшие дни прояснить свою позицию относительно выхода королевства из состава Евросоюза, переговоры по которому вошли в тупик в связи с отказом парламента страны ратифицировать соглашение по Brexit. Об этом говорится в заявлении координационной группы ЕП по Brexit, распространенном в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Координационная группа Европарламента по Brexit обсудила сегодня состояние переговоров в свете важного голосования (в парламенте Великобритании - прим. ТАСС) на прошлой неделе и заявление премьер-министра Терезы Мэй в понедельник", - говорится в заявлении. "Она [координационная группа] призвала Великобританию в ближайшие дни прояснить свою позицию", - отмечается в нем.

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