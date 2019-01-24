Испания призвала к проведению в Венесуэле досрочных выборов

Испания считает, что в Венесуэле должны пройти досрочные выборы, ЕС должен как можно скорее выработать общую позицию по этому поводу, заявил министр иностранных дел Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Надо сохранить европейское единство, чтобы эти выборы состоялись, чтобы венесуэльский народ смог выразить свое мнение на этих выборах при соблюдении всех гарантий", - заявил он на пресс-конференции в Мадриде.
По словам министра, в ближайшее время должен пройти Совет министров ЕС. "Мы хотим единства действий, чтобы добиться, чтобы было свободное, демократическое, при соблюдении всех гарантий волеизъявление венесуэльского народа. Посмотрим, получится ли этого добиться… Важно, чтобы были выборы", - добавил он. При этом Боррель не смог назвать сроки этого заседания, однако добавил, что оно должно состояться "как можно раньше".
Министр признал, что "должны быть контакты с венесуэльским режимом", поскольку "невозможно игнорировать реальность, надо с ней работать".
Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "после незаконных выборов Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии", Боррель заявил, что не считает "режим легитимным, потому что эта легитимность происходит из выборов, которые мы не признаем". "Макрон это повторил", - добавил глава испанского МИД.
"Есть погибшие, было насилие, мы не можем оставаться (на тех же позициях), что позавчера, и надо избежать того, чтобы ситуация ухудшилась. Это требует процесса вмешательства – чтобы гарантировать единственный возможный выход – выборы", - добавил Боррель.
Министр напомнил, что в Венесуэле 200 тысяч испанских граждан, и "их защита для испанских властей важна".
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.