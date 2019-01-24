Испания призвала к проведению в Венесуэле досрочных выборов

Испания считает, что в Венесуэле должны пройти досрочные выборы, ЕС должен как можно скорее выработать общую позицию по этому поводу, заявил министр иностранных дел Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надо сохранить европейское единство, чтобы эти выборы состоялись, чтобы венесуэльский народ смог выразить свое мнение на этих выборах при соблюдении всех гарантий", - заявил он на пресс-конференции в Мадриде.

По словам министра, в ближайшее время должен пройти Совет министров ЕС. "Мы хотим единства действий, чтобы добиться, чтобы было свободное, демократическое, при соблюдении всех гарантий волеизъявление венесуэльского народа. Посмотрим, получится ли этого добиться… Важно, чтобы были выборы", - добавил он. При этом Боррель не смог назвать сроки этого заседания, однако добавил, что оно должно состояться "как можно раньше".

Министр признал, что "должны быть контакты с венесуэльским режимом", поскольку "невозможно игнорировать реальность, надо с ней работать".