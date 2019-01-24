Германия одобрила поставку Катару четырех зенитно-ракетных комплексов RAM

24 января 2019 22:15 (UTC+04:00)

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку Катару четырех корабельных зенитно-ракетных комплексов RAM, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на поступившее в ее распоряжение письмо министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера к главе комитета бундестага по экономике и энергетике, члену партии "Левые" Клаусу Эрнст, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает медиагруппа, правительство одобрило поставку четырех систем RAM И 85 головок самонаведения. Отмечается, что системы RAM будут поставлены через Италию, а головки самонаведения - через США.

"Левые" неоднократно выступали с критикой "экспорта оружия в кризисный регион Ближнего Востока". В частности депутат Бундестага Севим Дагделен считает, что "политика федерального правительства в области экспорта оружия должна основываться на стандартах политики в области прав человека, а не на мотивах стремления немецких военно-промышленных концернов к получению прибыли".

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Она прекратили с ним всякие связи и ввели его транспортную блокаду. Кувейт и США предпринимали многочисленные попытки примирить соседей, но безуспешно. В декабре прошлого года король Саудовской Аравии пригласил на региональный саммит в Эр-Рияд эмира Катара, что многие наблюдатели сочли сигналом к разрядке в отношениях, но катарский правитель не поехал на встречу в королевство, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам - представителя не самого высокого уровня.

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