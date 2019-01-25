ФК "Монако" отстранил Тьерри Анри от работы с командой

25 января 2019 00:27 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Монако" объявил о том, что приостанавливает деятельность Тьерри Анри на посту главного тренера, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Клуб заявляет, что с сегодняшнего дня Тьерри Анри временно отстранен от работы с основной командой до вынесения окончательного решения", - сообщается на сайте монегасков. В пятницу основной состав будет тренировать ассистент Анри Франк Пасси, говорится в сообщении.

Ранее в четверг Тьерри Анри сообщил, что отстранил ряд игроков от тренировок.

В чемпионате Франции по футболу "Монако" после 21-го тура имеет 15 очков и находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. За "Монако" играет бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Головин.

Анри возглавил команду в октябре 2018 года. Контракт был заключен на три сезона - до июня 2021 года.

Тьерри Анри - бывший нападающий сборной Франции по футболу, чемпион мира 1998 года, победитель ЧЕ-2000, вице-чемпион мира 2006 года. Двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала", победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны". Профессиональную клубную карьеру начал в "Монако" (1994-1999 гг.).

В августе 2016 года Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии. На мундиале-2018 в России Анри завоевал бронзовые медали в качестве ассистента главного тренера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Футболист Фабрегас перешел из "Челси" в "Монако"
Европа 11 января 23:23
Бразилец Налдо перешел из "Шальке" в "Монако"
Европа 3 января 21:06
Экономические возможности Монако презентуют в Беларуси в 2019 году на бизнес-форуме
Беларусь 12 ноября 2018 18:04
Le Monde сообщила о задержании миллиардера Дмитрия Рыболовлева‍ в Монако
Спорт 7 ноября 2018 00:20
«Монако» продлил безвыигрышную серию до 13 матчей
Спорт 28 октября 2018 07:54
Для казахстанских предпринимателей создадут путеводитель по зарубежным рынкам
Бизнес 25 октября 2018 09:39
Лента новостей
Достигнутые на 1-м Форуме «Пояса и пути» договоренности выполнены на 96,4%
Китай 01:44
Польша не будет использовать оборудование Huawei при запуске сети 5G - СМИ
Европа 01:26
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 100
Другие страны 01:21
Мадуро решил закрыть посольство и консульства Венесуэлы в США
Другие страны 01:15
Новая социальная сеть появится в Казахстане
Казахстан 24 января 23:41
Вышла в свет 77-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 24 января 23:41
США запросили заседание СБ ООН по Венесуэле
США 24 января 23:20
Германия одобрила поставку Катару четырех зенитно-ракетных комплексов RAM
Европа 24 января 22:15
В Китае начали штрафовать людей, уткнувшихся в телефон при переходе дороги
Китай 24 января 21:48