Польша не будет использовать оборудование Huawei при запуске сети 5G - СМИ

Польша намерена отказаться от использования оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальные источники и представителей отрасли, такое решение будет принято на фоне обвинения польскими властями сотрудника корпорации в шпионаже в пользу КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Арест шпиона означает конец дискуссии, - заявил собеседник агентства. - Думаю, Китай не будет присутствовать в Польше [при подключении] 5G".

Польские госслужащие уже ведут переговоры с ЕС и Северной Америкой о замене Huawei европейским игроком, однако пока не определились, оборудование какой телекоммуникационной компании могло бы использоваться вместо продуктов Huawei. Агентство отмечает, что на данный момент основные ее конкуренты - Nokia и Ericsson. Президент Польши Анджей Дуда также высказывался в пользу западных поставщиков оборудования.

Ранее польские власти задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР, в отношении него проводится расследование.

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее количество устройств, чем к LTE-сети. Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика.

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