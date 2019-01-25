Канцлер Германии посетит Японию 4-5 февраля

25 января 2019 08:35 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Японию с официальным визитом 4-5 февраля. Об этом в пятницу объявил МИД Японии, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

В ходе своего пребывания в Японии Меркель проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, а также удостоится аудиенции у императора Акихито. "Правительство Японии сердечно приветствует этот визит, который еще больше усилит дружеские отношения Японии и Германии", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что это будет уже пятый визит Меркель в Японию на посту канцлера Германии.

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