Канцлер Германии посетит Японию 4-5 февраля

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Японию с официальным визитом 4-5 февраля. Об этом в пятницу объявил МИД Японии, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

В ходе своего пребывания в Японии Меркель проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, а также удостоится аудиенции у императора Акихито. "Правительство Японии сердечно приветствует этот визит, который еще больше усилит дружеские отношения Японии и Германии", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что это будет уже пятый визит Меркель в Японию на посту канцлера Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.