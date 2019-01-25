Премьер Италии озабочен положениями договора между Францией и Германией

"Всем пора уже начинать говорить откровенно", в частности, о том, что "пустой европейской риторики уже недостаточно", - отметил в этой связи итальянский премьер.

"Почему я должен участвовать во встрече на высшем уровне, если все уже решено?" - задал риторический вопрос Конте.

Явное несогласие премьер-министра Италии вызвало положение Ахенского соглашения, устанавливающее в качестве дипломатического приоритета предоставление в будущем Германии места постоянного члена СБ ООН.

"Это не юридическое обязательство, это цель внешней политики, которая вытесняет Европу", - заметил он.