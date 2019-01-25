Додон обсудил с послом США двусторонние отношения и предстоящие выборы

Президент Молдавии Игорь Додон встретился в пятницу с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом и обсудил с ним вопросы двусторонних отношений, а также парламентские выборы в республике, запланированные на 24 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсудили весь спектр двусторонних отношений, а также вопросы внутренней и внешней политики нашей страны. Заявил послу США, что в контексте выборов главным вопросом остается внутренняя и международная легитимность будущего парламента и правительства, поэтому необходимо приложить все усилия для проведения справедливых и транспарентных выборов", - написал Додон после встречи на своей странице в Facebook.

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