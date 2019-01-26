Президент Франции поприветствовал ратификацию соглашения о названии Македонии

26 января 2019 01:58 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал ратификацию греческим парламентом Преспанского соглашения о смене названия Республики Македония на Республику Северная Македония. Соответствующее заявление глава государства разместил в своем Twitter.

"Приветствую голосование по Преспанскому соглашению. Пример смелости и единства ради Европы", - прокомментировал он.

Ранее в пятницу после трехдневных дебатов парламент Греции ратифицировал соглашение между Скопье и Афинами, которое повлечет за собой официальное переименование Республики Македония в Республику Северная Македония и запустит процесс евроинтеграции балканской страны.

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