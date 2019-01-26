В Испании спасатели обнаружили тело ребенка, провалившегося в технический колодец

26 января 2019 09:58 (UTC+04:00)

Испанские спасатели в ночь на субботу обнаружили тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкий глубокий колодец в провинции Малага на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, тело мальчика удалось обнаружить в 01:25 по местному времени (03:25 мск).

Двухлетний мальчик 13 января во время семейной прогулки по частной резиденции в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) упал в технический колодец глубиной 100 м и диаметром лишь 25 см. С тех пор велась спасательная операция, которая не прекращалась до настоящего времени. Спасателям пришлось прибегнуть к бурению параллельной вертикальной шахты в связи с обрушением грунта после падения мальчика в узкий колодец.

Как отмечает телеканал Televisa, данная поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, спасателям пришлось вывезти 83 тыс. кубометров земли, прежде чем они смогли добраться до тела мальчика.

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