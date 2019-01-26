СМИ: Во Франции возле Триумфальной арки разместили броневики

26 января 2019 13:32 (UTC+04:00)

Несколько десятков участников 11-й общенациональной манифестации "желтых жилетов" появились на Елисейских полях в Париже. Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют транслируемые в субботу телеканалом BFM кадры, движение по улице не перекрыто.

Стычек манифестантов с полицией к 10:00 не отмечается. Помимо представителей "желтых жилетов" на Елисейских полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих.

Ранее на совещании правоохранителей статс-секретарь МВД Лоран Нуньес не исключил, что манифестации будут вновь сопровождаться беспорядками. В отличии от предыдущих дней, в этот раз власти не сообщают точное количество мобилизованных сотрудников правоохранительных органов для охраны порядка во Франции и Париже.

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