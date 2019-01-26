В Страсбурге "желтые жилеты" собрались на акцию у здания Европарламента

26 января 2019 18:32 (UTC+04:00)

От 200 до 300 человек собирались в субботу у здания Европейского парламента во французском Страсбурге, чтобы принять участие в акции протестов движения "желтых жилетов". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Figaro.

После сбора у здания Европарламента группа демонстрантов двинулась в центр города, отмечает издание. Помимо Страсбурга, акции протестов проходят в субботу в городах Монпелье, Эврё, Бордо. В Монпелье, по данным издания, на площади Комедии собрались около сотни протестующих, в Эврё, по данным властей, которые приводит газета, в ходе акции было отмечено несколько "напряженных моментов".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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