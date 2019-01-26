Полиция задержала 42 участника акции "желтых жилетов" в Париже

26 января 2019 21:23 (UTC+04:00)

В Париже задержали 42 участника манифестаций "желтых жилетов". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщает телеканал BFMTV.

На акцию протеста в Париже к середине дня вышли около 2,5 тыс. человек.

На площади Бастили произошли столкновения полиции и участников манифестации, сообщил также телеканал.

Закончив свой марш на площади Бастилии, группа протестующих принялась строить баррикады, используя металлические ограждения, принадлежащие городу. Несколько человек подожгли мусорные баки и принялись вырывать дорожные знаки. Полиция попыталась остановить погромщиков, однако в ответ в полицейских полетели камни и бутылки. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и использовали бронеавтомобиль, оснащенный водометом. Несколько манифестантов получили травмы и тут же были эвакуированы дежурившими на месте медиками.

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