Герцог Эдинбургский извинился перед женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием

27 января 2019 05:06 (UTC+04:00)

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип принес письменные извинения Эмме Фейруэзер, пострадавшей в ДТП с его участием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Daily Mirror.

"Дорогая Миссис Фейруэзер, я хотел бы, чтобы вы знали, сколь глубокое сожаление я испытываю в связи с той ролью, которую я сыграл в аварии на перекрестке Бейбингли, - говорится в письме, которое герцог Эдинбургский подписал "Искренне ваш, Филип".

97-летний принц извиняется за то, что, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не заметил автомобиль KIA, в котором находились 46-летняя Фейруэзер и ее 28-летняя подруга вместе с ребенком. По словам принца, он был ослеплен низким зимним солнцем, и в нормальных условиях обязательно заметил бы на перекрестке автомобиль, движущийся по главной дороге. В результате аварии Фейруэзер получила перелом запястья, женщина- водитель отделалась порезами колена, а девятимесячный мальчик не пострадал.

"Я был несколько потрясен этим инцидентом и испытал глубокое облегчение узнав, что никто из вас серьезно не пострадал. Когда на месте стала собираться толпа, представитель местной полиции посоветовал мне вернуться в Сандрингем-хаус. После этого мне стало известно, что у вас сломана рука. Мне искренне жаль, что вы получили травму", - пишет принц.

Как заявила изданию сама Фейруэзер, она была приятно удивлена тем, что получила письмо вскоре после того, как пожаловалась СМИ на то, что никто из представителей Букингемского дворца так и не принес ей извинений в связи с произошедшим.

17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем Kia на оживленном перекрестке неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Внедорожник герцога Эдинбургского перевернулся, и прохожим пришлось помочь супругу британской королевы покинуть салон, хотя сам он в результате не пострадал.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Как принц Филип, так и женщина, находившаяся за рулем автомобиля Kia, сдали тесты на содержание алкоголя в организме, результаты которых у обоих были отрицательными. Впоследствии принц по требованию полиции также прошел проверку зрения. Инцидент вызвал бурную общественную дискуссию по поводу того, следует ли принцу в его возрасте продолжать самостоятельно управлять автомобилем. Новый поворот история приняла после того, как через два дня после ДТП принц был сфотографирован за рулем нового внедорожника и с непристегнутым ремнем безопасности, после чего получил предупреждение полиции.

По словам экспертов, в том случае, если после произошедшего ДТП принц Филип будет признан виновным в управлении автомобилем без надлежащей осторожности и внимания, ему грозит денежный штраф, размер которого определит суд, а также лишение водительских прав.

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