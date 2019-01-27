В Париже началась первая акция движения "красных платков"

"Республиканский марш", организованный движением "красных платков", которые выступают за восстановление правопорядка во Франции и против насилия на акциях "жёлтых жилетов", проходит в Париже, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на дождь и промозглую погоду, участники акции собрались на площади Нации. "Нет - насилию", "Уважение - нашим институтам", скандируют пришедшие на марш. Периодически они поют "Марсельезу", у многих присутствуют красные элементы в одежде - шарфы, платки, шапки, береты, рюкзаки, куртки, зонты.

На акции можно купить за 7 евро футболку белого цвета, на одной стороне которой значится надпись "Я люблю свою республику", а на другой - "Нет насилию". Ряд демонстрантов, воспользовавшись предложением, надевали футболки поверх курток. Заметно, что большинство участников акции - люди среднего и пожилого возраста. В толпе видны флаги Франции и Евросоюза.

В субботу прошла очередная, одиннадцатая по счету акция "жёлтых жилетов", которая, как и другие, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией. По данным правоохранительных органов, в Париже были задержаны более 60 человек, восемь получили ранения.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

На данный момент группа движения "красных платков" в Facebook насчитывает около 55 тысяч участников. На сайте движения отмечается, что "красные платки" понимают недовольство, которые выражают в ходе своих манифестаций "жёлтые жилеты", вместе с тем выступают против превращения протеста в политический инструмент.

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