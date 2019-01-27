В минфине Франции сообщили, что механизм расчетов с Ираном создадут в ближайшие дни

Франция и ее партнеры создадут уже в ближайшие дни механизм расчетов с Ираном, который позволит поддерживать экономические связи с этой страной в условиях санкций США. Об этом сообщил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он выступал в дискуссионной передаче государственной радиостанции France Inter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такой механизм в виде независимой европейской структуры будет уже в ближайшие дни создан Францией совместно с Великобританией и Германией", - сказал Ле Мэр. Структура, как сообщает агентство France-Presse (AFP), будет выполнять посреднические функции, содействуя торговле европейских компаний с Ираном. Ирану же она позволит вести торговлю нефтью.

В ноябре прошлого года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи для обхода санкций США в отношении Тегерана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.