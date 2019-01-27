В Париже более десяти тысяч "красных платков" приняли участие в марше

27 января 2019 21:40 (UTC+04:00)

"Республиканский марш за свободы", организованный движением "красных платков", собрал в Париже 10,5 тысячи участников, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру полиции.

Участники нового движения, которое ратует за восстановление правопорядка во Франции и выступает против насилия на акциях "желтых жилетов", собрались около 14.00 (17.00) на площади Нации в Париже. Затем колонна демонстрантов прошла до площади Бастилии. Собравшиеся скандировали "Стоп насилию", "Уважение к нашим институтам". Также участники марша многократно благодарили полицейских и жандармом за обеспечение порядка.

На площади Бастилии шествие "красных платков" встречала немногочисленная группа "желтых жилетов", передаёт корреспондент РИА Новости.

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