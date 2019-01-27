В Гааге как минимум девять человек пострадали при взрыве

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Гааге, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает портал NL Times.

Как отмечается, под завалами находится еще как минимум один человек. Трех человек спасатели достали из-под обломков, семеро пострадавших были доставлены в больницы.

Взрыв бытового газа произошел около 17.00 по местному времени (19.00 мск). В результате часть здания обвалилась, жителей примыкающих домов эвакуировали из-за возможности обвала.

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