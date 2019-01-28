Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов на Филиппинах

28 января 2019 04:25 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье осудил теракт на Филиппинах и выразил соболезнования семьям погибших., передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщается на сайте организации.

"Генеральный секретарь осуждает террористическую атаку у кафедрального собора Холо в [провинции] Сулу на Филиппинах. Он выражает искренние соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении. Генсек также указал на необходимость наказания виновных в нападении и заявил о поддержке организацией правительства страны и ее народа в борьбе с терроризмом.

Теракт произошел 27 января после мессы в 08:00 по местному времени (04:00) у кафедрального собора города Холо (провинция Сулу). В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых семь военных и 20 мирных жителей, еще 77 пострадали.

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