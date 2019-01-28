Макрон заявил, что сделает необходимые выводы из общенациональных дебатов во Франции

28 января 2019 04:41 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен извлечь все необходимые выводы из проводящихся в настоящее время в стране общенациональных дебатов, связанных с требованиями, которые выдвигают "желтые жилеты". Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом он заявил в воскресенье журналистам в Каире (Египет), где он находится с официальным визитом.

"Я очень серьезно отношусь к нынешним дебатам. Не знаю, к каким именно результатам они приведут. Но я сделаю из их содержания все необходимые глубокие выводы", - сказал французский президент.

"Для меня очень важной задачей является дать такой ответ на возникший кризис, который отличался бы от действий предыдущих французских президентов <...> То, что происходит сейчас в стране, это момент истины, это новый подход к нашей демократии. Важная задача нынешних дебатов - это дать ответ на возникшие проблемы, создать новую демократию, основанную на совместном обсуждении вопросов" , - отметил он. "Я никогда не воображал себе, что мой период президентства будет спокойным и счастливым", - добавил Макрон.

Заявление президента было сделано в день, когда газетой Le Journal du Dimanche были опубликованы результаты опроса общественного мнения по вопросу о том, произвел ли Макрон какие-либо изменения во внутренней политике страны под давлением движения "желтых жилетов". Собранные данные указали на то, что две трети французов, 66%, считают, что несмотря на протесты "желтых жилетов" президент Франции так и не изменил своего курса в социально-экономической сфере. Лишь 34% уверены в том, что лидер их страны сделал необходимые выводы из проходящих уже более двух месяцев в стране массовых протестов против роста цен и налогов.

При этом 85% французов указали на то, что президенту надлежит "в большей мере быть озабоченным положением французов". А 78% респондентов высказали пожелание, чтобы Макрон "внес изменения в свою социально-экономическую политику".

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