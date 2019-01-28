Опрос выявил лидеров президентской гонки в Словакии

28 января 2019 05:15 (UTC+04:00)

Главными претендентами на победу на выборах президента Словакии являются замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, взявший на время предвыборной кампании неоплачиваемый отпуск в ЕК, и ученый-химик Роберт Мистрик, они могли бы получить по 16,6% голоса каждый, свидетельствуют результаты опроса, проведенного на минувшей неделе агентством Focus, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, объявивший о своем участии в президентских выборах 18 января этого года, и ученый-химик Роберт Мистрик, заявивший о своих президентских амбициях еще 15 мая 2018 года, являются фаворитами кампании за пост главы республики, оба получили у респондентов по 16,6% голосов", - говорится в комментарии агентства Focus к результатам опроса.

Третье место в опросе занял экс-глава Верховного суда страны Штефан Гарабин, набравший 11,7% голосов. На последующих местах расположились лидер партии венгерского меньшинства "Мост" Бела Бугар (10,1%), адвокат и замглавы внепарламентской партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова (9%) и лидер экстремистской партии "Народная партия наша Словакия" Мариан Котлеба (8,2%). Остальные претенденты на пост главы республики получили в опросе менее 7% голосов.

Нынешний президент Словакии Андрей Киска еще осенью минувшего года заявил, что не намерен добиваться своего переизбрания.

В опросе агентства Focus приняли участие около 1,1 тысячи респондентов различного возраста, вероисповедания, семейного и профессионального положения, проживающие во всех краях страны. Опрос вёлся по телефону. Респондентам был задан вопрос: "Кто из заявленных участников президентской кампании, по вашему мнению, будет избран главой республики?" Данных о статпогрешности нет.

Первый тур президентских выборов назначен на 16 марта 2019 года, второй тур, в случае необходимости, состоится две недели спустя. Согласно регламенту, кандидатом в президенты может быть выдвинут гражданин Словакии в возрасте от 40 лет. Кандидатуры могут выдвигаться группой из 15 членов парламента или на основе петиции, подписанной не менее чем 15 тысячами граждан страны. Для того, чтобы быть избранным президентом уже по итогам первого тура, одному из кандидатов необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей, в ином случае двое претендентов с наибольшим числом голосов выходят во второй тур. Победитель в нем определяется простым большинством голосов.

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