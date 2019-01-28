Джонсон заявил, что Мэй будет добиваться от ЕС пересмотра вопроса об ирландской границе

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй собирается отправиться в Брюссель, чтобы добиться от Евросоюза внесения изменений в утвержденный проект соглашения о Brexit в части, касающейся режима "бэкстоп" для Северной Ирландии. Об этом в своей статье, опубликованной в понедельник газетой Daily Telegraph, написал бывший глава МИД Соединенного Королевства депутат британского парламента Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам политика, информацию о намерениях премьер-министра он получил от "исключительно высокопоставленных источников" в правительстве, которые были уполномочены говорить от лица Мэй. Джонсон утверждает, что Мэй будет добиваться внесения в проект документа юридически обязывающих поправок, которые либо ограничат срок действия "бэкстопа", либо введут механизм, позволяющий Великобритании прекратить действие режима в одностороннем порядке - без согласия ЕС. Джонсон, являющийся одним из лидеров крыла непримиримых евроскептиков в правящей консервативной партии, приветствует данный план и утверждает, что, добившись реальных уступок от ЕС, Мэй гарантирует себе поддержку со стороны тех тори, которые ранее выступали против ее сделки, пока так и не получившей одобрения Палаты общин.

В Евросоюзе ранее неоднократно подчеркивали, что не пойдут на пересмотр сделки, в том числе и в вопросе о "бэкстопе". Данный режим призван обеспечить сохранение прозрачности границы между Ольстером и входящей в ЕС Республикой Ирландия. После окончания переходного периода в конце 2020 года режим "бэкстоп" должен дать Северной Ирландии возможность оставаться в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка до того момента, когда стороны найдут постоянное решение вопроса об ирландской границе.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта, однако британский парламент отказывается давать "зеленый свет" на реализацию соглашения об условиях "развода". В таких условиях сильно возросла угроза выхода страны из сообщества по жестком сценарию, то есть без сделки вообще. 29 января британские депутаты рассмотрят ряд поправок к законопроекту о выходе страны из состава ЕС, что может определить весь дальнейший ход Brexit. Различные группы депутатов будут добиваться того, чтобы отодвинуть срок выхода страны из ЕС, заставить Мэй исключить возможность Brexit без сделки и продолжать переговоры с Брюсселем об условиях "развода", приемлемых для большинства членов Палаты общин.

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