Европа примет участие в российских проектах исследования Луны

28 января 2019 12:02 (UTC+04:00)

Европейские страны примут участие в российских проектах исследования Луны, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Речь не только об участии Европейского космического агентства, но и о приборах, которые создаются национальными космическими агентствами стран Европы", - рассказал Петрукович.

По словам учёного, для первых трех российских лунных аппаратов, а речь идет о двух посадочных станциях "Луна-25" и "Луна-27", орбитальном аппарате "Луна-26", европейские страны в общей сложности планируют изготовить и поставить в Россию около 10 научных и технологических приборов.

"Сейчас в стадии согласования находится соглашение между Роскосмосом и ЕКА о сотрудничестве в лунных проектах. В нем будет прописано, какую конкретно роль в проектах будет играть ЕКА", - рассказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что запуски "Луны-26" и "Луны-27" перенесли на 2023 и 2024 годы, соответственно. До этого сообщалось, что запуск первой за более чем 40 лет российской лунной станции "Луна-25" перенесен с 2019 на 2021 год.

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