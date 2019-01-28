В Мадриде таксисты продолжают забастовку

Мадридские таксисты не прекращают забастовку, требуя от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Восьмой день забастовки они начали с того, что перекрыли одну из центральных улиц столицы, а затем отправились на митинг к зданию правой Народной партии. За происходящим в испанской столице следит корреспондент РИА Новости.
Ранним утром таксисты перекрыли аллею Кастельяна - ту самую, где расположен стадион мадридского "Реала" Сантьяго-Бернабеу. Убедить таксистов ее освободить по-хорошему у полиции не получилось, произошли потасовки, пострадали два человека, еще трое задержаны.
Поддерживая друг друга, таксисты распевали на мотивы песни "Bella Ciao" - "VTC Ciao" (VTC – лицензия автомобиля на прокат с водителем, которой пользуются Uber и Cabify). Поняв, что таксисты добровольно уходить не собираются, полиция вызвала эвакуаторы и несколько автомобилей увезли.
После этого протестующие изменили тактику – отправились медленно ездить по городу, создавая пробки. Увидеть в городе такси после недели их полного отсутствия непривычно. Пятеро мужчин приветствовали проезжающие мимо машины с надписью Taxi громкими аплодисментами. "Наши товарищи. Они по кругу ездят", - пояснили они. Часть таксистов, по их словам, остались на основном месте событий последней недели – у выставочного комплекса Ifema, где на прошлой неделе проходила одна из крупнейших в мире туристических ярмарок. Это место для протеста было выбрано не случайно – ярмарку освещали журналисты со всего мира и остаться незамеченными таксисты не могли. Однако выставка в выходные закончилась, и теперь надо придумывать новые способы привлечь к себе внимание.
"Да, это возможно!", "Ни шагу назад!" - скандируют таксисты, перебравшиеся к штаб-квартире Народной партии на улице Хенуа. Председатель правительства сообщества Мадрид, от которого зависит разработка законодательства в области сервисов по перевозке пассажиров с водителем, - Анхель Гарридо, представитель этой партии. "Анхеля Гарридо в отставку!", "Коррупционеры!" - скандируют собравшиеся.
Сам Гарридо уже заявил, что не собирается "поддаваться шантажу и угрозам", и призвал прекратить нападения на машины и водителей VTC.
В толпе видны флаги Арагона, Эстремадуры – мадридских таксистов приехали поддержать из других регионов Испании - и даже соседней Португалии. "Если падет Мадрид, падет вся Испания. Все сейчас должны быть здесь!" - говорит президент Fedetaxi Мигель Анхель Леаль. Появление в толпе таксистов из Андалусии митингующие встречают громкими аплодисментами.
В течение дня таксисты планируют перебраться к зданию правительства сообщества Мадрид, на центральную площадь столицы Пуэрта-дель-Соль, и продолжить митинг. Здесь они уже протестовали ровно неделю назад.
"Мы будем протестовать, пока власти не удовлетворят все наши требования. 1-30 – это правило и его надо соблюдать", - поясняет Мигель, работающий таксистом последние 15 лет. Лозунг "1-30" звучит на всех акциях таксистов, которые они проводят в последние годы. На 1 машину с лицензией VTC должны приходиться 30 такси. Реально эта пропорция нигде в Испании не соблюдается.
В результате всеобщей июльской забастовки таксистов в прошлом году правительство Испании передало вопрос урегулирования законодательства региональным властям. Однако принятие новых законов сопровождается большими проблемами.
Впрочем, в результате забастовки, продолжавшейся почти неделю, барселонским таксистам удалось убедить власти внести в законодательство условие, что заказ услуг машин с лицензией VTC возможен только за час до поездки.
Власти Мадрида предложили другой вариант: оказание услуги Uber и Cabify возможно только, если машина находится на определенном расстоянии от клиента. Подобные уступки таксистов не устроили.
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