В Мадриде таксисты продолжают забастовку

Мадридские таксисты не прекращают забастовку, требуя от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Восьмой день забастовки они начали с того, что перекрыли одну из центральных улиц столицы, а затем отправились на митинг к зданию правой Народной партии. За происходящим в испанской столице следит корреспондент РИА Новости.

Ранним утром таксисты перекрыли аллею Кастельяна - ту самую, где расположен стадион мадридского "Реала" Сантьяго-Бернабеу. Убедить таксистов ее освободить по-хорошему у полиции не получилось, произошли потасовки, пострадали два человека, еще трое задержаны.

Поддерживая друг друга, таксисты распевали на мотивы песни "Bella Ciao" - "VTC Ciao" (VTC – лицензия автомобиля на прокат с водителем, которой пользуются Uber и Cabify). Поняв, что таксисты добровольно уходить не собираются, полиция вызвала эвакуаторы и несколько автомобилей увезли.

После этого протестующие изменили тактику – отправились медленно ездить по городу, создавая пробки. Увидеть в городе такси после недели их полного отсутствия непривычно. Пятеро мужчин приветствовали проезжающие мимо машины с надписью Taxi громкими аплодисментами. "Наши товарищи. Они по кругу ездят", - пояснили они. Часть таксистов, по их словам, остались на основном месте событий последней недели – у выставочного комплекса Ifema, где на прошлой неделе проходила одна из крупнейших в мире туристических ярмарок. Это место для протеста было выбрано не случайно – ярмарку освещали журналисты со всего мира и остаться незамеченными таксисты не могли. Однако выставка в выходные закончилась, и теперь надо придумывать новые способы привлечь к себе внимание.