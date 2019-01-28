Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник информировал телеканал Sky News.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его результатом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года. Палата общин британского парламента 15 января отвергла соглашение с ЕС об условиях Brexit.

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