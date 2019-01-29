ЕС надеется получить пояснения США по выходу из Сирии

ЕС рассчитывает на встрече коалиции по борьбе с "Исламским государством", которая запланирована на следующей неделе в Вашингтоне, получить разъяснения относительно планов США по выводу сил из Сирии, заявил заместитель управляющего директора дипслужбы ЕС по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Колин Шиклуна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"До сих пор не очень ясно, как происходит вывод сил. Мы надеемся, что, может, получим больше ясности на следующей неделе, когда будет встреча глобальной коалиции по борьбе с ИГ в Вашингтоне", - сказал он, выступая в понедельник на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.

По его словам, ЕС уже некоторое время "работает над пакетом мер, который должен быть представлен на следующей встрече".

"Но результат этой работы, конечно, зависит от нашей способности располагать партнерами на местах, в частности, США. Теперь есть некоторые сомнения в том, как это осуществлять", - добавил он.

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