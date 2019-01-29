AFP: Во Франции в рамках расследования теракта в Страсбурге задержали пять человек

29 января 2019 12:50 (UTC+04:00)

Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Страсбурге в декабре 2018 года. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, близкие к расследованию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, операция по задержанию прошла во вторник утром в Эльзасе. Согласно информации AFP, задержанные являются членами одной семьи. Они подозреваются в поставке оружия для Шерифа Шекатта, устроившего стрельбу на улицах Страсбурга.

Вечером 11 декабря 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, в результате чего погибли пять человек и пострадали 14. Мэр города назвал нападение терактом, Шекатт был ликвидирован в ходе спецоперации. Полицейские при обыске квартиры Шекатта обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.

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