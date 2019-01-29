ЕС разрешил использовать соевые бобы из США для производства биотоплива

29 января 2019 17:46 (UTC+04:00)

Еврокомиссия разрешила использовать соевые бобы из США для производства биотоплива в Европе, говорится в заявлении ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия пришла к заключению, что соевые бобы из США соответствуют требованиям Евросоюза по биотопливу, и подтверждает возможность их переработки до 1 июля 2021 года", - отмечается в заявлении.

Такое решение принято в соответствии с договоренностями между ЕС и США, достигнутыми летом 2018 года, о расширении поставок соевых культур на рынок ЕС.

Сельскохозяйственный рынок ЕС является одним из наиболее закрытых для иностранных поставщиков, поскольку Евросоюз регулярно сталкивается с перепроизводством сельхозпродукции.

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