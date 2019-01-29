В польской шахте произошел подземный толчок

29 января 2019 18:44 (UTC+04:00)

Сильный подземный толчок произошел в угольной шахте Рудна возле города Полковице Опольского воеводства, сообщает радиостанция RMF FM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Из предварительной информации следует, что в районе, где произошел толчок, работали шахтеры второй смены. Пока неизвестно о скольких людях идет речь", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сила подземного толчка составила 4,9 по шкале Рихтера.

"На место направили спасателей. Продолжается эвакуация сотрудников. В данный момент нет информации о пострадавших", - говорится в сообщении.

В последнее время в шахтах на территории Польши произошло два подземных толчка. Один из них силой 2,6 по шкале Рихтера произошел, когда в шахте не было людей. В прошлый вторник в другой шахте на глубине 1150 метров произошел толчок, унесший жизнь 44-летнего горняка. Еще восемь пострадали.

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