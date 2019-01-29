Комитет ЕП проголосовал за безвизовый въезд для британцев после Brexit

29 января 2019 21:16 (UTC+04:00)

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам во вторник утвердил проект регламента о предоставлении гражданам Великобритании безвизового въезда в Евросоюз после выхода страны из состава сообщества (Brexit), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба фракции Европейской народной партии, крупнейшего политического объединения ЕП, гражданам Великобритании "не потребуется виза при поездке в Шенгенскую зону для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода".

"Эти правила начнут применяться в конце переходного периода (после Brexit). Если, однако, Великобритания покинет ЕС без сделки, эти правила вступят в силу с 30 марта", - сообщили в пресс-службе.

Теперь Европарламенту предстоит провести межинституциональные переговоры по проекту нового регламента. Ожидается, что мандат на это будет одобрен на сессии ассамблеи в среду в Брюсселе.

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