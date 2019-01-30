"Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли" со счетом 2:2 в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в Манчестере, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эшли Барнс (51-я минута) и Крис Вуд (81). У проигравших отличились Поль Погба (87), реализовавший пенальти, и Виктор Линделёф (90+2).

Для "Манчестер Юнайтед" этот матч стал девятым под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера. До этой встречи команда одержала восемь побед подряд. 45-летний специалист ранее побил рекорд Мэтта Басби по количеству побед подряд, одержанных с момента назначения на пост главного тренера команды. На счету Басби было пять побед в период с августа по сентябрь 1946 года.

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 24 матчей. "Бернли" идет 15-м, имея в своем активе 23 очка. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 3 февраля сыграет в гостях с "Лестером". "Бернли" днем ранее дома встретится с "Саутгемптоном".

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