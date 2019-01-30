Канцлер Австрии назвал условия для переговоров о переносе Brexit

30 января 2019 12:04 (UTC+04:00)

Переговоры ЕС с Великобританией о переносе даты Brexit на несколько месяцев возможны при наличии у Лондона ясной стратегии, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, переговоры по которому шли более года, является хорошей и уравновешенной сделкой, поэтому новых переговоров по соглашению не будет.

"Но возможны переговоры о будущих отношениях или переносе даты выхода на несколько месяцев, если со стороны Великобритании будет ясная стратегия", - написал Курц в Twitter.

Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.

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