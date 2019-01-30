Польша и Германия считают ноябрьское соглашение о Brexit лучшим вариантом

"Темой разговора была, прежде всего, ситуация, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, в частности, отсутствие одобрения договора о выходе британской палатой общин и вчерашнее голосование, в котором парламент Соединенного Королевства обязал правительство Терезы Мэй к дальнейшим переговорам с Европейским союзом", - говорится в сообщении.

"С точки зрения Польши и Германии лучшим решением было бы избежать так называемого "жесткого Brexit", то есть выхода из Европейского союза без какого-либо соглашения. Руководители польского и немецкого правительства согласились, что лучшим сценарием было бы вступление в силу соглашения, достигнутого в ноябре Европейским союзом и Великобританией", - говорится в сообщении.

Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.

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