Елисейский дворец: соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit не подлежит пересмотру

Соглашение, достигнутое в конце прошлого года Брюсселем и Лондоном по условиям Brexit, не подлежит пересмотру. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво на брифинге, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Власти Франции ожидают конструктивных предложений со стороны Великобритании. Остается 60 дней, и мы готовимся к сценарию Brexit без сделки", - сказал Гриво.

"Соглашение о выходе Великобритании из ЕС остается единственным возможным, оно не может быть пересмотрено. Вчерашнее голосование не изменило позицию Франции по этому вопросу", - подчеркнул представитель французского правительства.

Ранее премьер-министр Франции Эудар Филипп сообщил, что власти страны разработали план подготовки выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Он предусматривает, в частности, выделение €50 млн французским морским портам и аэропортам для компенсации возможных потерь в связи с Brexit.

Британские депутаты во вторник приняли поправку к биллю о Brexit, требующую от правительства исключить из соглашения с ЕС упоминание механизма североирландского "бэкстопа". Поправка подразумевает, что вместо этого механизма в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия. В то же время в Брюсселе во вторник предупредили, что не примут соответствующих изменений, а соглашение с ЕС не подлежит пересмотру.

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