Лондон настаивает на изменениях в соглашении по Brexit

30 января 2019 22:03 (UTC+04:00)

Великобритания будет добиваться внесения изменений в проект соглашения с ЕС о Brexit, так как только в этом случае его утвердит парламент, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил официальный представитель канцелярии премьера.

Во вторник вечером британский парламент дополнил двумя поправками правительственное предложение по "сделке" с ЕС. Одна из поправок предусматривает внесение изменений в текст соглашения о Brexit и, следовательно, возобновление переговоров с Брюсселем. Евросоюз, в свою очередь, заявил, что переговоры по изменениям в текст документа невозможны и отметил, что продолжит подготовку к Brexit без "сделки".

"Накануне премьер отмечала, что они (ЕС) неохотно пойдут на переговоры по изменению текста соглашения. Мы собираемся добиться изменений. Голосование обозначило условия, на которых парламент сможет утвердить соглашение. Мы (правительство) работаем дальше. Нам необходимо внести изменения (в проект), касающиеся таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии для того, чтобы парламентарии одобрили сделку", - сказал журналистам представитель премьера, комментируя заявления европейских чиновников о невозможности переговоров.

"Европа решительно настроена на то, что Британия выйдет из ЕС с соглашением. Необходимо работать совместно, чтобы получить в результате то соглашение, которое бы устроило палату общин", - добавил он.

Отвечая на вопросы, представитель премьера отверг возможность сохранения членства Британии в европейском таможенном союзе. Заново вступить в таможенный союз после Brexit от премьера Терезы Мэй потребовали в понедельник лейбористы.

"У Британии должна быть собственная торговая политика. Это невозможно, если вы являетесь членом таможенного союза", - сказал он.

Накануне Мэй заявила, что решение парламентариев принять поправки к предложению кабинета министров Британии по тексту соглашения о Brexit дает правительству основания для возобновления переговоров c Евросоюзом, а сама она готова отправиться на переговоры в Брюссель.

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