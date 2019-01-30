Могерини: ЕС надеется на возможность сохранения ДРСМД, который выгоден Европе

30 января 2019 22:42 (UTC+04:00)

Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который важен для европейской безопасности. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии в среду на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, которая проходит в Бухаресте. Ее выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Европе выгоден ДРСМД, хотя она не является частью этого договора. Я уверена, что еще есть возможность его сохранения и полной имплементации", - заявила она. - Оба этих элемента должны идти рука об руку. Мы продолжим обсуждение этого вопроса, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом".

ДРСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он запрещает создание, производство и развертывание ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, тогда как крылатые ракеты морского базирования, в частности американские Tomahawk, разрешены. Подписание и поэтапное выполнение соглашения, подтвержденное взаимными инспекциями, способствовало ядерной разрядке в Европе.

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