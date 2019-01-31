В Эстонии разрешили жениться и вступать в наследство по видеосвязи

Парламент Эстонии в среду одобрил законопроект о внесении поправок в Закон о нотариальном удостоверении, который позволяет нотариусам по видеосвязи заверять заявления о вступлении в брак, расторжении брака, о вступлении в наследство или отказе от него, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

В первую очередь в этом могут быть заинтересованы так называемые "электронные резиденты", обладающие виртуальными удостоверениями личности, и живущие за границей граждане Эстонии, число которых составляет более 130 тысяч человек.

"Нотариусы смогут дистанционно заверять заявления о вступлении в брак и расторжении брака, о вступлении в наследство или отказе от него, отчуждения доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью, а также для заверения доверенностей, связанных с передачей имущества в залог", - говорится в сообщении.

Для дистанционного заверения Нотариальной палатой разработана специальная программа. Войти в нее можно с помощью идентификационной ID-карты или удостоверения личности электронного резидента.

Нотариально заверить сделку по видео-мосту для проживающих за рубежом граждан Эстонии можно будет только в помещениях эстонских дипломатических представительств. На период тестирования системы выделено три диппредставительства: в Хельсинки, Нью-Дели и Стокгольме. Обновленный закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Обладатель электронного удостоверения личности может использовать его для авторизации на государственных онлайн-сервисах, при регистрации фирм и для цифровой подписи документов без физического присутствия в стране.

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