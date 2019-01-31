Туркменистан и ЕБРР обменялись мнениями по проекту Транскаспийского газопровода

АШХАБАД / Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с управляющим директором по Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Бруно Бальванером, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших шагах в реализации проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и Транскаспийского газопровода, сказано в информации.

Кроме того, были подчеркнуты вопросы развития регионального взаимодействия прибрежных государств после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Стороны также отметили свидетельства активного развития сотрудничества с ЕБРР по развитию банковской сферы и частного сектора в Туркменистане. На встрече затрагивались и вопросы, касающиеся стратегии ЕБРР по Туркменистану на 2019-2024 годы.

Отметим, что Туркменистан изучает возможности вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта Южного газового коридора. В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского (TANAP - в котором задействованы Турция и Азербайджан) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

Для того, чтобы это стало реальностью к берегам Азербайджана предстоит проложить 300-километровый газопровод по дну Каспия, правовой статус которого после двадцати лет переговоров между прикаспийскими странами в прошлом году был утвержден.

Туркменистаном заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа. Официальный Ашхабад недавно сообщил, что ЕС выразил готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию данного проекта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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