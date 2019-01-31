МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном

Великобритания, Франция и ФРГ сохраняют твердую приверженность ядерной сделке с Ираном при условии, что Тегеран продолжит соблюдать ее условия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

"Это [создание механизма финансовых транзакций с Ираном] является четким, практическим подтверждением того, что мы сохраняем приверженность исторической ядерной сделке, заключенной с Ираном - Совместному всеобъемлющему плану действий, - при условии, что Иран продолжает в полной мере выполнять его условия", - сказал Хант, слова которого приводит МИД Великобритании.

Отметив, что сделка играет важную роль в "международных усилиях по предупреждению распространения ядерного оружия и безопасности в регионе", глава британской дипломатии также подчеркнул, что обязательства, взятые на себя Лондоном, Парижем и Берлином, не помешают им "обращать внимание на агрессивные и дестабилизирующие действия Ирана".

Великобритания, Франция и Германия будут вместе с Ираном работать над созданием структур, необходимых для того, чтобы обеспечить функционирование механизма расчетов.

"Учреждение [механизма] - это уже большой шаг, однако необходимо проделать дополнительную работу. Евротройка [Великобритания, Франция и ФРГ] работает в тесном контакте, чтобы уладить все технические и правовые аспекты, которые необходимы для работы механизма. Это включает в себя и совместную работу с Ираном для создания необходимых структур, параллельных европейским", - отметил глава британской дипломатии.

В совместном заявлении трех государств подчеркивается, что иранская структура, необходимая для функционирования механизма, должна быть "эффективной и прозрачной".

"Механизм будет функционировать в соответствии с высочайшими международными стандартами в том, что касается противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также соблюдения санкций ЕС и ООН. В этом отношении евротройка ожидает, что Иран оперативно выполнит все рекомендации, предусмотренные планом действий межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - говорится в документе.

ЕС объявил о намерении создать механизм финансовых транзакций для поддержки торговых отношений с Ираном в обход санкций США осенью прошлого года. Предполагалось, что он начнет действовать уже в декабре 2018 года. В четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил создание европейского специального механизма расчетов с Ираном под названием INSTEX ("Инструмент для поддержки торговых обменов"). Механизм должен гарантировать международные финансовые транзакции между Ираном и странами ЕС вне зависимости от действия санкций США.

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил в ноябре, что Соединенные Штаты будут принимать агрессивные меры против такого механизма, а постпред США при ЕС Гордон Сондленд утверждал, что механизм будет малоэффективен.

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