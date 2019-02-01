Великобритания договорилась о торговых отношениях после Brexit с шестью странами Африки

1 февраля 2019 03:01 (UTC+04:00)

Великобритания и шесть государств Восточной и Южной Африки - Замбия, Зимбабве, Коморы, Маврикий, Мадагаскар и Сейшельские острова - подписали соглашение о бесперебойной торговле, которое будет регулировать торговые отношения между ними после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в четверг вечером министерством внешней торговли Великобритании.

"Сегодняшнее соглашение поможет поддерживать на должном уровне торговлю между Соединенным Королевством и странами Восточной и Южной Африки, обеспечивая стабильность для бизнеса, потребителей и экспортеров в период, когда Великобритания готовится к выходу из ЕС", - заявил глава ведомства Лиам Фокс, слова которого приводятся в документе.

Соглашение, подписанное в Лондоне, позволит его участникам торговать после Brexit на тех же условиях, как если бы Соединенное Королевство продолжало оставаться членом ЕС. Для Великобритании оно заменит соглашение об экономическом партнерстве Евросоюза с Восточной и Южной Африкой. Подписавшие его африканские страны отменили большинство тарифов на европейскую продукцию в обмен на право беспошлинного экспорта своих товаров в ЕС. Документ должен вступить в силу после окончания переходного периода после Brexit в январе 2021 года либо после 29 марта 2019 года, если Соединенное Королевство покинет ЕС, так и не подписав соглашение об условиях дальнейшего сотрудничества с Брюсселем.

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