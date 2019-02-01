МИД Венгрии обвинил Западную Европу в лицемерии в отношениях с Россией

1 февраля 2019 13:08 (UTC+04:00)

Западноевропейские страны ведут себя лицемерно, с одной стороны критикуя РФ, а с другой продолжая с ней многомиллиардный бизнес, Центральная Европа в этой ситуации заинтересована в прагматическом сотрудничестве и не хочет быть "лузером", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Интересы безопасности Центральной Европы заключаются в прагматическом сотрудничестве Запада и Востока, такое сотрудничество позитивно с точки зрения нашего региона. Все, что подрывает такое прагматическое взаимодействие, не помогает", - заявил он журналистам в Бухаресте, где проходят неформальные переговоры глав МИД стран ЕС.

По его словам, история всегда показывала, что когда между Западом и Востоком возникала напряженность, Центральная Европа проигрывала.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на (президента Франции) Макрона, который посещал ПМЭФ. То есть вы видите лицемерие в этом отношении. И мы, в Центральной Европе, не хотим быть "лузерами", проигравшими от этого лицемерия Запада", - сказал венгерский министр.

Он также выразил надежду, что в будущем отношения между РФ и США будут строиться на взаимном уважении. "Мы, небольшие страны, можем только скрестить пальцы за такое сотрудничество, можем только надеяться", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии уже заявлял, что считает обвинения Евросоюза в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Россией необоснованными. По его словам, Брюссель поддерживает куда более тесные отношения с Москвой, но "разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами".

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