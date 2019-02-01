Послы ЕС согласовали введение безвизового режима для Великобритании после Brexit

Послы 27 стран Евросоюза согласовали введение безвизового режима для граждан Великобритании после выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послы ЕС сегодня решили, что после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны быть предоставлены безвизовые поездки", отмечается в нем.

В документе говорится, что послы поручили румынскому председательству в Совете ЕС начать переговоры с Европарламентом с целью реализовать это решение на законодательном уровне. При этом Совет подчеркнул, что эта мера должна быть взаимной. "По правилам ЕС, безвизовый режим выдается на условиях взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не намерено требовать визу от граждан ЕС, путешествующих в Великобританию для краткосрочного пребывания, - пояснил Совет. - В случае введения Соединенным Королевством в будущем требования о выдаче виз гражданам по крайней мере одного государства-члена будет применяться существующий механизм взаимности".

При организованном Brexit (с заключением соглашения) эти правила начнут действовать после завершения переходного периода, который предположительно продлится до конца 2020 года, а в случае Brexit без соглашения - с момента выхода 29 марта 2019 года, если эта дата не будет отложена по договоренности сторон.

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