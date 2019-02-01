Послы ЕС согласовали введение безвизового режима для Великобритании после Brexit

1 февраля 2019 15:30 (UTC+04:00)

Послы 27 стран Евросоюза согласовали введение безвизового режима для граждан Великобритании после выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послы ЕС сегодня решили, что после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны быть предоставлены безвизовые поездки", отмечается в нем.

В документе говорится, что послы поручили румынскому председательству в Совете ЕС начать переговоры с Европарламентом с целью реализовать это решение на законодательном уровне. При этом Совет подчеркнул, что эта мера должна быть взаимной. "По правилам ЕС, безвизовый режим выдается на условиях взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не намерено требовать визу от граждан ЕС, путешествующих в Великобританию для краткосрочного пребывания, - пояснил Совет. - В случае введения Соединенным Королевством в будущем требования о выдаче виз гражданам по крайней мере одного государства-члена будет применяться существующий механизм взаимности".

При организованном Brexit (с заключением соглашения) эти правила начнут действовать после завершения переходного периода, который предположительно продлится до конца 2020 года, а в случае Brexit без соглашения - с момента выхода 29 марта 2019 года, если эта дата не будет отложена по договоренности сторон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и ЕС обсуждают транзитный коридор через Азербайджан в Европу
Бизнес 10:49
В Туркменистане откроется представительство Европейского Союза
Туркменистан 09:51
Великобритания договорилась о торговых отношениях после Brexit с шестью странами Африки
Европа 03:01
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 31 января 23:35
Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании
Экономика 31 января 21:14
Соглашение об экономическом партнерстве ЕС с Японией вступит в силу 1 февраля
Европа 31 января 17:51
Лента новостей
Начались коммерческие продажи ресурсов второго спутника Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 16:26
В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом
Общество 16:20
Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей увеличились
Экономика 16:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в Баку (ФОТО)
Политика 16:11
Определенные силы противодействуют добрососедским отношениям между Азербайджаном и Грузией - депутат
Политика 16:09
Казахстан отправил в Азербайджан очередной электровоз
Бизнес 16:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с проживающими в Украине соотечественниками Сабиром и Умудом Шириновыми (ФОТО)
Политика 16:03
Расширился состав правления азербайджанской страховой компании
Финансы 16:00
Азербайджанским экспортерам могут быть выданы служебные паспорта
Бизнес 15:52