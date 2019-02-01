Во Франции полицейским разрешили применять спецоружие на акциях протеста

Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам – отклонил ходатайства о запрете на использование полицейскими специальных гранатомётов (LBD) в ходе акций протеста "желтых жилетов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее организации профсоюзов и представители движения "желтых жилетов" оспаривали использование этого оружия силами правопорядка в ходе манифестаций.
Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам – отклонил ходатайства о запрете на использование полицейскими специальных гранатомётов (LBD) в ходе акций протеста "желтых жилетов".
Ранее организации профсоюзов и представители движения "желтых жилетов" оспаривали использование этого оружия силами правопорядка в ходе манифестаций.
Судья Государственного совета констатировал, что использование LBD за недавний период привело к травмам, иногда очень серьезным, и не всегда была возможность подтвердить, что использование этого оружия было оправдано кодексом безопасности.
Вместе с тем, несмотря на эти обстоятельства и вопреки утверждениям заявителей, не было выявлено никакого намерения со стороны властей не соблюдать строгие условия использования этого оружия, говорится в коммюнике Госсовета Франции.
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