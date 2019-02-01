Во Франции полицейским разрешили применять спецоружие на акциях протеста

Ранее организации профсоюзов и представители движения "желтых жилетов" оспаривали использование этого оружия силами правопорядка в ходе манифестаций.

Судья Государственного совета констатировал, что использование LBD за недавний период привело к травмам, иногда очень серьезным, и не всегда была возможность подтвердить, что использование этого оружия было оправдано кодексом безопасности.