Во Франции полицейским разрешили применять спецоружие на акциях протеста

1 февраля 2019 17:53 (UTC+04:00)

Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам – отклонил ходатайства о запрете на использование полицейскими специальных гранатомётов (LBD) в ходе акций протеста "желтых жилетов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее организации профсоюзов и представители движения "желтых жилетов" оспаривали использование этого оружия силами правопорядка в ходе манифестаций.

Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам – отклонил ходатайства о запрете на использование полицейскими специальных гранатомётов (LBD) в ходе акций протеста "желтых жилетов".

Ранее организации профсоюзов и представители движения "желтых жилетов" оспаривали использование этого оружия силами правопорядка в ходе манифестаций.

Судья Государственного совета констатировал, что использование LBD за недавний период привело к травмам, иногда очень серьезным, и не всегда была возможность подтвердить, что использование этого оружия было оправдано кодексом безопасности.

Вместе с тем, несмотря на эти обстоятельства и вопреки утверждениям заявителей, не было выявлено никакого намерения со стороны властей не соблюдать строгие условия использования этого оружия, говорится в коммюнике Госсовета Франции.

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