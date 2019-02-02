В Польше опровергли сообщения о готовности разместить ядерные ракеты США

2 февраля 2019 10:15 (UTC+04:00)

Польша не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие, об этом заявили в МИД страны после публикации интервью главы ведомства Яцека Чапутовича немецкому журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Spiegel опубликовал материал под заголовком "Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет". Подзаголовок гласил, что Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия".

"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", — заявили в МИД.

Как отметили в ведомстве, название статьи "не передает содержание разговора".

В МИД пояснили, что, касаясь в интервью договора РСМД, глава польской дипломатии говорил, что "Европа сейчас базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом".

На вопрос о возможности развертывания ядерного оружия на территории Польши Чапутович "четко подчеркнул, что "мы совершенно не желаем этого", отметили в МИД.

При этом министр не исключил, что "в будущем, как и сегодня, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света". Тем не менее возможные решения о месте базирования этого оружия он оставил в "исключительной компетенции НАТО", уточнили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах
США 10:43
Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД
США 1 февраля 23:08
Новый раунд торговых переговоров КНР и США на высоком уровне стартовал в Вашингтоне
Китай 1 февраля 20:12
США пообещали не размещать ядерное оружие в Европе после выхода из ДРСМД
США 1 февраля 19:46
НАТО примет меры для эффективного сдерживания из-за ситуации с ДРСМД
В мире 1 февраля 18:43
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
США 1 февраля 18:01
Лента новостей
Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в деятельности молодежи - глава Общественного объединения
Политика 10:48
Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах
США 10:43
Туркменистан обнародовал план по сбору хлопка
Бизнес 10:42
Генштаб Турции заявил о ликвидации семи террористов
Турция 10:40
ВМФ России получил системы, ослепляющие противника
Россия 10:40
Лондон приветствует объявление о формировании правительства Ливана
Европа 10:36
Площадь лесных пожаров в Тасмании возросла до 190 тыс. га
Другие страны 10:29
За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару
Казахстан 10:22
Лишь бы народ был жив, лишь бы жил в веках независимый Азербайджан - ветеран карабахской войны
Нагорно-карабахский конфликт 10:18