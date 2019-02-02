В Польше опровергли сообщения о готовности разместить ядерные ракеты США

Польша не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие, об этом заявили в МИД страны после публикации интервью главы ведомства Яцека Чапутовича немецкому журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Spiegel опубликовал материал под заголовком "Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет". Подзаголовок гласил, что Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия".
"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", — заявили в МИД.
Как отметили в ведомстве, название статьи "не передает содержание разговора".
В МИД пояснили, что, касаясь в интервью договора РСМД, глава польской дипломатии говорил, что "Европа сейчас базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом".
На вопрос о возможности развертывания ядерного оружия на территории Польши Чапутович "четко подчеркнул, что "мы совершенно не желаем этого", отметили в МИД.
При этом министр не исключил, что "в будущем, как и сегодня, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света". Тем не менее возможные решения о месте базирования этого оружия он оставил в "исключительной компетенции НАТО", уточнили в польском внешнеполитическом ведомстве.
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