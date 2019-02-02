В Польше опровергли сообщения о готовности разместить ядерные ракеты США

Польша не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие, об этом заявили в МИД страны после публикации интервью главы ведомства Яцека Чапутовича немецкому журналу Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Spiegel опубликовал материал под заголовком "Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет". Подзаголовок гласил, что Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия".

"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", — заявили в МИД.