Лондон приветствует объявление о формировании правительства Ливана

Великобритания приветствует завершение процесса формирования правительства национального единства Ливана, которому предстоит обеспечивать безопасность страны путем дистанцирования от конфликтов на Ближнем Востоке. Позицию официального Лондона по данному вопросу изложил вечером в пятницу замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистер Бёрт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю президента [Мишеля] Ауна и премьер-министра [Саада] Харири и приветствую объявление о формировании нового правительства Ливана", - сказал замглавы Форин оффиса, назвав это событие "важным моментом" для страны. "Перед новым правительством, - продолжил Бёрт, - будет стоять все более важная задача по защите суверенитета, безопасности и стабильности Ливана, в том числе путем осуществления политики дистанцирования от региональных конфликтов и соблюдения положений всех соответствующих резолюций Совбеза ООН".

По словам высокопоставленного представителя МИД королевства, "Великобритания будет и впредь поддерживать эти цели, включая укрепление ливанских вооруженных сил в качестве единственного и законного защитника Ливана".

Бёрт также подчеркнул, что нынешнее время является очень важным для ливанской экономики, и призвал власти в Бейруте к проведению ключевых экономических реформ, заметив, что "сейчас настало время для действий" в этом направлении. Он также пообещал, что Великобритания по- прежнему будет оказывать Ливану поддержку, "особенно в области безопасности, образования и экономического роста".

31 января в Ливане было объявлено о завершении формирования правительства национального единства во главе с премьер-министром Саадом Харири. В новый кабинет, помимо председателя, вошли 30 министров, представляющих все этноконфессиональные общины страны и практически все ведущие политические силы.

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