Лондон приветствует объявление о формировании правительства Ливана

2 февраля 2019 10:36 (UTC+04:00)

Великобритания приветствует завершение процесса формирования правительства национального единства Ливана, которому предстоит обеспечивать безопасность страны путем дистанцирования от конфликтов на Ближнем Востоке. Позицию официального Лондона по данному вопросу изложил вечером в пятницу замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистер Бёрт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю президента [Мишеля] Ауна и премьер-министра [Саада] Харири и приветствую объявление о формировании нового правительства Ливана", - сказал замглавы Форин оффиса, назвав это событие "важным моментом" для страны. "Перед новым правительством, - продолжил Бёрт, - будет стоять все более важная задача по защите суверенитета, безопасности и стабильности Ливана, в том числе путем осуществления политики дистанцирования от региональных конфликтов и соблюдения положений всех соответствующих резолюций Совбеза ООН".

По словам высокопоставленного представителя МИД королевства, "Великобритания будет и впредь поддерживать эти цели, включая укрепление ливанских вооруженных сил в качестве единственного и законного защитника Ливана".

Бёрт также подчеркнул, что нынешнее время является очень важным для ливанской экономики, и призвал власти в Бейруте к проведению ключевых экономических реформ, заметив, что "сейчас настало время для действий" в этом направлении. Он также пообещал, что Великобритания по- прежнему будет оказывать Ливану поддержку, "особенно в области безопасности, образования и экономического роста".

31 января в Ливане было объявлено о завершении формирования правительства национального единства во главе с премьер-министром Саадом Харири. В новый кабинет, помимо председателя, вошли 30 министров, представляющих все этноконфессиональные общины страны и практически все ведущие политические силы.

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