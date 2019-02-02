Швейцария выразила надежду, что в течение полугода найдутся пути к сохранению ДРСМД

Швейцария выразила надежду на то, что в течение шести предстоящих месяцев США и Россия найдут пути к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о приостановке выполнения обязательств в рамках которого объявил Вашингтон. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении Федерального департамента иностранных дел (ФДИД), расценившего ДРСМД как "центральный элемент европейской безопасности", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом ФДИД призывал Соединенные Штаты и Россию без промедления прояснить существующие расхождения, касающиеся возможного нарушения этого договора, и не расторгать его. Он надеется, что стороны воспользуются шестимесячным предварительным уведомлением, которое начинается 2 февраля 2019 года, чтобы сохранить Договор о РСМД, представляющий собой центральный элемент европейской безопасности", - отметило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.

Оно напомнило, что это договор "способствует европейской безопасности со времени его подписания в 1987 году". Во ФДИД выразили сожаление, что заинтересованные стороны пока не достигли согласованного решения, позволяющего сохранить ДРСМД.

В Берне считают, что начало новой гонки вооружений нанесло бы значительный вред, в связи с чем дипломатическое ведомство "призывает все государства сохранить действие соглашений о контроле над вооружениями", предпринимать шаги в интересах контроля над вооружениями и нераспространения.

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